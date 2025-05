Premio Riccione per il teatro: Dacia Maraini nuova presidente

Riccione Teatro ha nominato la nuova presidente della giuria del 58° Premio Riccione per il Teatro. È Dacia Maraini, scrittrice tra le più autorevoli del panorama italiano, tradotta in quasi trenta lingue, autrice di numerose opere teatrali, oltre che di romanzi, racconti, poesie e saggi.

Vincitrice dei due più importanti premi letterari italiani (il Campiello nel 1990 con La lunga vita di Marianna Ucrìa e lo Strega nel 1999 con Buio), Maraini ha più volte legato il suo nome anche al Premio Riccione per il Teatro, conquistando ben cinque riconoscimenti nell’arco di trent’anni. Entra per la prima volta nel palmarès riccionese nel 1975, ricevendo il Premio “Paolo Bignami” per Don Juan, bissato l’anno seguente con Reparto speciale antiterrorismo. Nel 1978 e nel 1981 arriva il riconoscimento più ambito (allora denominato Premio Nazionale Riccione ATER), prima per la pièce Clitennestra e poi per Lezioni d’amore. Il legame non si affievolisce nemmeno in anni più recenti, come dimostra il Premio “Marisa Fabbri” assegnatole nel 2007 per Notarbartolo, un uomo giusto. Per celebrare questa lunga serie di successi, iniziata esattamente 50 anni fa e senza precedenti nei 78 anni di storia del concorso, Riccione Teatro ha ora deciso di conferire a Dacia Maraini il Premio Riccione alla carriera. La consegna si svolgerà durante la cerimonia finale del 58° Premio Riccione per il Teatro, in programma sabato 4 ottobre 2025 a Riccione.

La nomina di Dacia Maraini segue le dimissioni da presidente di giuria rassegnate dalla drammaturga Lucia Calamaro, ponendo termine a un percorso avviato nel 2021.