Premio Marina Garbesi a Luigi Manconi e Leonardo Ottoni

I vincitori della seconda edizione del Premio Marina Garbesi sono Luigi Manconi, per la sezione giornalismo e Leonardo Ottoni per la sezione graphic novel. Il premio è stato istituito da Ludovico Bellu – affetto da disturbi dello spettro autistico e figlio della giornalista di Repubblica, a cui è dedicato il premio –, al fine di promuovere un’informazione corretta ed efficace della condizione dei più fragili. La consegna dei premi avverrà il 12 aprile alle ore 17, Teatro comunale Ebe Stignani di Imola (via Verdi 1). Il riconoscimento a Luigi Manconi è motivato dal suo costante impegno a difesa dei diritti umani, perché per tutelarli è anche importante saperli raccontare. Leonardo Ottoni è un ragazzo autistico imolese di 25 anni che ha sempre utilizzato l’arte per far entrare le persone dentro il suo mondo; la storia che ha proposto è espressa in una modalità molto particolare: giocando con i colori, traccia intere fiabe con pochi tratti, raccontate così in un istante. La giuria è composta da Marco Panieri (sindaco di Imola), Concita Di Gregorio (editorialista di Repubblica), Carlo Lucarelli (scrittore), Igort (Igor Tuveri, direttore di Linus), Maria Novella De Luca (inviata di Repubblica), Giovanni Rossi (Fnsi), Gabrio Salieri (Anpi di Imola), Valter Galavotti (Unione regionale associazioni per la salute mentale), Chiara Sorbello (Associazione impresa e professioni), Lara Alpi (direttrice del Sabato sera), Alfredo Antonaros (in rappresentanza di Ludovico Bellu). Hanno confermato la loro presenza anche lo scrittore Alessandro Bergonzoni e il compositore Paolo Fresu.

Caterina Gobbi