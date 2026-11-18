di Fabio Fiori

Rimini città di mare o di spiaggia? Adriatico mare da evitare o da vivere?

A queste due semplici domande si cercherà di dare risposta giovedì 19 novembre all’Evelyn Café di Rimini, durante il primo incontro del ciclo Happy books. Parliamoci tra le righe, promosso dal Circolo Cosmi.

Due domande che nelle cronache delle scorse settimane si sono condensate in un dibattito indispensabile per la ridefinizione del più prezioso, ed economicamente fondamentale, paesaggio riminese, riassumibile in una terza domanda: piscine sì o no? Conta poco che siano “bio”, prefisso inflazionato e millantato, o ad acqua salata, come se questa opzione non fosse energivora e inquinante. Perché la scelta riguarda innanzitutto la dimensione educativa che riconosciamo al paesaggio, inteso come teatro, in cui siamo al contempo attori e spettatori. E se le piscine veicolano l’immagine di un mare da evitare, viene malamente perso anche il prezioso lavoro svolto dalle scuole e dalle istituzioni per far conoscere e valorizzare l’Adriatico. L’Adriatico è un mare meraviglioso solo se si impara ad apprezzare le sue naturali torbidità, eutrofie, bizzarrie, che lo rendono unico tra i mediterranei. Un mare che educa all’attesa, alla pazienza, alla mutevolezza. L’Adriatico non è mai uguale a se stesso; il colore, l’odore, l’umore cambia di giorno in giorno, di stagione in stagione.

A queste domande proveremo a rispondere a partire da un viaggio, fatto a piedi e a nuoto a partire dal mare che bagna le nostre città, per rivitalizzare la nostra esperienza carnale con le rive e l’acquasalata. Acquasalata e non acqua salata, perché i due elementi sono un unicum, una soluzione curativa, un liquido guaritivo. Acquasalata che per altro è più sana ed ecologica dell’acqua clorata. Se il nuoto è esercizio fisico di primissima importanza, il nuoto in mare è anche esercizio spirituale, perché permette di mettersi in relazione con gli elementi naturali.

Di questi e altri temi parleremo a patire dal mio libro L’abbraccio del mare. Piccole emozioni del’acquasalata, pubblicato da Ediciclo. Un libro che arricchisce il catalogo della collana “Piccola filosofia di viaggio”, dedicato ai piaceri dei bagni, dei tuffi, delle nuotate fatte nel nostro mare quotidiano, in quel Mediterraneo che è santuario della carne e dello spirito. Certi che il tuffo e il nuoto sono pratiche poetiche, indispensabili al corpo e alla mente, che l’acquasalata è panacea alchemica e gioiosa. Un libro che propone una riflessione anche sul nuoto urbano, cioè quel sacrosanto diritto a tuffarsi e nuotare nelle acque che bagnano le nostre città. E anche su questo Rimini, Ravenna e tutti i paesi della Riviera romagnola, potrebbero svolgere un ruolo educativo, in linea con quello che già si fa ad Amsterdam dove l’urban outdoor swimming è diffuso, anche nei canali in pieno centro, sia tra i residenti sia tra i turisti, o a Londra nei ponds di Hampstead Heat, oasi urbana del wild swimming. A riguardo, come non ricordare la relazione con l’acquasalata delle ragazze e dei ragazzi riminesi del dopoguerra, quando anche la banchina del porto era un trampolino (e qui voglio ricordare e celebrare i 100 anni del fotografo Nino Migliori che proprio sul portocanale di Rimini scattò nel 1951 una foto iconica: Il tuffatore) così come le piattaforme che punteggiavano il litorale o ancora i mosconi, vere e proprie micro barche da spiaggia archetipiche di una confidenza con il mare da riscoprire e valorizzare, insieme alle forme più moderne: deriva, kayak, sup, surf, windsurf, kite e wing. Differenti le pratiche, indiscutibile il valore dell’Adriatico, nella dimensione ambientale, culturale, emozionale e, ma non solo, economica.