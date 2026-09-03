«Per capire il vegetarianismo dobbiamo scardinare ciò che pensiamo di sapere». La filosofa riminese Cecilia Muratori lo spiega al Lapidario

di BENEDETTA ZAVATTA
RIMINI. Che cosa significa essere vegetariani? Il vegetarianismo è una scelta che oggi può sembrare legata soprattutto alle abitudini alimentari, ma che nasconde una storia filosofica, morale e culturale molto più ampia.
Per dipanare questa vicenda nasce il volume Vegetarianismo. Storia antologica di un’idea moderna, pubblicato da Carocci nel 2026 e curato da Cecilia Muratori, Michele Merlicco e Sergio Filippo Magni. Il volume verrà presentato domani venerdì 4 alle 18 al Lapidario del Museo della Città di Rimini, nell’ambito della rassegna Ogni donna una storia, curata dalla Casa delle Donne del Comune di Rimini con la Rete delle associazioni che vi fanno capo, in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. Saranno presenti due dei curatori del volume, Cecilia Muratori, riminese, professoressa ordinaria di Storia della filosofia all’Università di Pavia, e Sergio Filippo Magni, professore ordinario di Filosofia morale nello stesso ateneo.