“Paternal leave”, piace la Romagna del cinema a Berlino

Parla romagnolo l’unico film italiano presente in anteprima mondiale al Festival di Berlino nella prestigiosa sezione “Generation”. Si chiama “Paternal leave” ed è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e girato in varie località del Parco del Delta del Po, tra Ravenna, Marina Romea, Casalborsetti e Cervia in provincia di Ravenna, Comacchio e Argenta in provincia di Ferrara, oltre a Cesena e Monaco di Baviera. A Berlino ha ricevuto moltissimi applausi.

È interpretato da Luca Marinelli e dalla giovanissima Juli Grabenhenric per la regia di Alissa Jung con Arturo Gabbriellini e Gaia Rinaldi. La trama si sviluppa fra il litorale romagnolo e il Parco del Delta del Po e racconta la storia di un’adolescente che dalla Germania si reca alla ricerca del padre che non aveva mai incontrato. In Italia sarà distribuito a primavera da Vision.

«Una notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio – ha dichiarato l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni –. Un film realizzato in buona parte nel nostro territorio, che contribuirà a valorizzare e a far conoscere anche all’estero, un’opera su cui Film Commission dell’Emilia-Romagna ha scelto di giustamente investire. E la conferma, da parte di nostra, di un impegno verso il cinema di qualità che vogliamo mantenere vivo e attivo».

Una curiosità: la scenografa è Cristina Bartoletti, figlia del giornalista forlivese Marino che dice: «Ne sono molto fiero».