Ortega e l’arte come messaggio di pace / GALLERY

L’arte come messaggio di pace. In questa direzione si colloca la mostra “José Ortega. Disegni per i cicli Passarono e Morte e nascita degli innocenti 1968-1970 e altre opere grafiche e libri d’artista”, realizzata dalla Fondazione Balestra in collaborazione con il Museo internazionale della grafica di Castronuovo Sant’Andrea (PZ). L’esposizione verrà inaugurata sabato alle 17 nell’ex chiesa Madonna di Loreto al castello malatestiano. Per la prima volta in Emilia-Romagna 123 disegni preparatori nati dalla convinzione di Ortega che «ci sono momenti nella vita dei popoli in cui gli artisti sentono che un’arte di contenuto rivoluzionario è una necessità».