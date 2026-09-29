Notte d’Oro a Ravenna, per i Musei Byron e del Risorgimento un’apertura speciale fino alle 22.30 con ingresso libero

In occasione della Notte d’Oro, in programma a Ravenna sabato 17 ottobre, i Musei Byron e del Risorgimento osservano un’apertura speciale fino alle 22:30, nell’ambito dell’iniziativa Musei e Palazzi aperti. L’apertura, a orario continuato, consente di inserire la visita ai Musei nel programma di appuntamenti che animano e fanno brillare la notte che la città dedica al proprio patrimonio culturale e agli eventi diffusi.

A partire dalle 19:30 e fino alle 22:30, la visita ai Musei è a ingresso libero. È comunque necessario presentarsi in biglietteria per il ritiro del titolo d’ingresso omaggio, indispensabile per il check in e per il check out. Il biglietto omaggio dovrà essere conservato per tutta la durata della visita, poiché è vincolante per la registrazione in uscita. La Biglietteria chiude alle 22:00.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna si unisce alla città nel concorrere a una notte di condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale, sostenendo un percorso che mette al centro la partecipazione e la cura dei luoghi identitari. La visita serale ai Musei rappresenta sempre un momento privilegiato: un’occasione speciale per sintonizzarsi sull’Ottocento e sulle vicende straordinarie che questo palazzo custodisce e racconta. Entrare di sera nei Musei Byron e del Risorgimento significa condividere un piccolo incanto: la storia si avvicina, il palazzo racconta, e l’Ottocento diventa una compagnia preziosa, tuttora fonte di ispirazione e coinvolgimento.