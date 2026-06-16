NicoNote si racconta al lapidario del museo di Rimini

RIMINI. Tornano a Rimini gli appuntamenti con “Ogni donna, una storia”, la rassegna nata per esplorare e valorizzare l’universo femminile attraverso le sue protagoniste. Mercoledì 17 alle 18 il lapidario del Museo della Città ospiterà un incontro con Nicoletta Magalotti (alias NicoNote, 1962) – autrice, performer, poeta della voce e del suono – in dialogo con la giornalista Vera Bessone.

Sarà una riflessione sull’essere donna e artista indipendente e sul suo percorso di ricerca, fondato sull’unicità e su pratiche ibride che intrecciano creazione e immaginazione collettiva.

In caso di maltempo, l’incontro si sposterà nella Sala degli Arazzi. Ingresso libero. La rassegna è a cura della Casa delle Donne del Comune di Rimini e della Rete delle Associazioni della Casa delle Donne.

Artista intermediale, NicoNote è un progetto artistico creato nel 1996 dalla autrice, performer e cantante con base tra Bologna e Rimini. Tra musica, teatro, installazioni, clubbing e radiofonia, la sua identità artistica si muove nella continua ibridazione dei linguaggi.