Nicola Samorì firma una grande scultura ispirata a Luca Salvadori

Il romagnolo Nicola Samorì, scultore e pittore contemporaneo tra i più apprezzati della scena attuale, ha reso omaggio con la scultura “Le pieghe” alla memoria del motociclista milanese Luca Salvadori, tragicamente scomparso il 14 settembre 2024, all’età di 32 anni, sul circuito di Frohburg, in Germania.

Donata da Maurizio Salvadori, padre di Luca, al Comune di Milano, l’opera sarà collocata il 14 settembre 2026, in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Luca, nell’area verde all’interno delle curve gemelle di viale Pietro e Maria Curie a Milano. Un luogo iconico per tutti gli amanti della moto, dove, anche Luca, da bambino, realizzò le sue prime “pieghe”.

Alta circa cinque metri, “Le pieghe” nasce con l’intento di tradurre in forma simbolica l’esperienza sportiva e biografica di Luca Salvadori, offrendo al contempo un’interpretazione artistica del tema della curva. Realizzata in alluminio, con l’integrazione nella fusione di parti della moto del giovane pilota, la scultura presenta una forma sinuosa, assimilabile a quella di una “S”.

L’opera, di cui il critico Demetrio Paparoni ha seguito le fasi progettuali e realizzative, si sviluppa in verticale e rappresenta un corpo flesso, alleggerito, attraversato dalla luce. In particolare, il volto del soggetto richiama in maniera stilizzata quello di Luca. “Le pieghe”, infine, poggerà su un basamento in pietra vesuviana che porterà impressa l’impronta di una ruota e la frase «Qui, alle curve gemelle, Luca fece le sue prime pieghe».

«Con l’accettazione di questa donazione l’Amministrazione ha voluto in primo luogo rispondere al profondo desiderio della famiglia e dei cari di Luca di avere un luogo particolarmente legato alla sua vicenda umana e sportiva in cui ricordarlo e rendergli omaggio – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei, in seguito all’approvazione odierna da parte della Giunta comunale di Milano della proposta di donazione modale presentata da Maurizio Salvadori per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ventennale della scultura “Le pieghe” –. Oltre a rispondere a questo intimo bisogno di memoria, l’Opera contribuirà ad arricchire lo spazio pubblico milanese con una scultura di assoluto pregio, frutto della creatività di un maestro di fama internazionale come Nicola Samorì».

Nicola Samorì (nato a Forlì nel 1977, vive e lavora a Bagnacavallo, Ravenna) è uno degli artisti contemporanei italiani più riconosciuti a livello internazionale per il suo linguaggio originale. La sua pittura si nutre della grande tradizione occidentale, in particolare del barocco, ma anche del Rinascimento ferrarese, del manierismo e della pittura fiamminga. Samorì ricostruisce a memoria i soggetti della storia dell’arte, riportandoli nei suoi dipinti e nelle sue sculture, spesso realizzati su lastre di pietra o blocchi di marmo difettosi, che graffia, manipola e trasforma utilizzando anche strumenti estranei alla pratica artistica. Aprendo ferite sull’opera, esplora la vulnerabilità delle immagini della tradizione occidentale. Non esente da sperimentazioni radicali e in continuità con le ricerche artistiche del XX secolo, Samorì sovverte il racconto presente nelle opere prese a modello. Il risultato è che la narrazione viene ribaltata, e da questo ribaltamento emergono significati nuovi.

Alla memoria di Luca Salvadori, pilota e youtuber amato in tutto il mondo, è dedicata la Fondazione Luca Salvadori che trasforma la sua passione in un’eredità di solidarietà, aiutando concretamente chi ha subito un incidente in moto e promuovendo un motociclismo più sicuro e solidale. All’interno della factory di Trident Motorsport è visitabile il Memorial, uno spazio pensato per custodire la sua storia, il suo spirito, la sua passione, un punto di incontro per chi ha condiviso un pezzo di strada con lui.

Informazioni: www.fondazionelucasalvadori.com