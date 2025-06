VALLE DEL BIDENTE

MARIA TERESA INDELLICATI

Il festival di vallata “Osservo” per il secondo anno propone riflessioni condivise sull’abitare, l’ambiente e le relazioni di comunità sul tema della “Opacità di confine”. A Civitella di Romagna, in piazza Ferrer (ore 21) il 26 giugno è in programma “Vado verso dove vengo” (2019) di Nicola Ragone, con un dialogo fra Clarissa Gianelli e Lorenzo Lunadei. Cena a cura della Proloco di Civitella, Auser e Mazapegul. È il cortile del Palazzo del Podestà a Galeata lo scenario della seconda giornata: alle 21, “Pasturismo” (2024) di Andrea Chiloiro, Riccardo Franchini, Giovanni Labriola, Matteo Ragno. È presente il regista Riccardo Franchini. Cena a cura della Proloco di Galeata e Osteria di via Zanetti, dj Sky dalle 19 e dj set con Rumors dalle 23. Il 29 giugno infine, al Parco Giorgi di Santa Sofia il film “Pratomagno” (2019) di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino è commentato da Tommaso Orbi, Gianfranco Bonadies, e Francesco Suzzi di Mediterranea. Cena con la Proloco di Santa Sofia e Cocker. Inoltre, cineforum a colazione con “Val Bidente: terra di transiti”, il 28 giugno (ore 10) nel chiostro di Pianetto, e sempre il 28, “Passeggiata tra il lusco e il brusco” con ritrovo alle 16.30 alla chiesa di Santa Maria del Pantano a Galeata. Al termine, aperitivo a cura della Condotta Slow Food Appennino Forlivese (costo 5 euro. Info: 333 3181101). Infine, trekking a San Paolo in Alpe il 29 giugno: ritrovo alle 9 in piazza Matteotti a Santa Sofia, escursione insieme a Martina Mainetti e Stefano Samoré. Costo 5 euro. Info: 333 3181101.