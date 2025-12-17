Nasce un museo digitale dedicato a Raoul Casadei con i fondi del Pnrr

total artículos:

Un museo digitale dedicato a Raoul Casadei con fondi europei. Simpatia Srl ha realizzato un progetto dedicato alla digitalizzazione dell’intero patrimonio artistico tradizionale dell’Archivio storico di Raoul Casadei: artista popolare trasversale, capace di attraversare generazioni diverse e di lasciare un segno profondo nella storia e nella vita degli italiani, in Italia e all’estero.

L’obiettivo è la creazione di una biblioteca o un museo digitale composta da testi, musiche, video, immagini e racconti, da pubblicare online e diffondere il più possibile, affinché questo importante spaccato di cultura italiana non si perda con il passare del tempo. ??

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).