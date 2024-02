L’arte contemporanea invade Bologna: un’invasione pacifica e festosa, fatta di mostre e performance, eventi e happening. Art city white night arriva sabato sera. Poco dopo la chiusura di Arte Fiera le decine di migliaia di appassionati possono scegliere fra una gamma vastissima di appuntamenti di ogni genere, ospitati nelle più diverse tipologie di spazi pubblici e privati. Quest’anno l’appuntamento è sabato 3 febbraio 2024 con apertura straordinaria fino a mezzanotte. Alle 20 negli spazi di Orea Malià in via Ugo Bassi 15 a Bologna è in programma la vernice della mostra “Reflex” dell’artista Marco Morosini. OreART e Marco Zanardi, cofondatore del gruppo Orea Malià (Bologna-Milano) in collaborazione con Gian Luca Zamagni, fondatore della Galleria Zamagni Arte (Rimini) presentano la prima personale dell’artista nella città di Bologna.

Il vulcanico Marco Morosini, per l’occasione presenta una serie di opere site-specific nello storico spazio Orea Malià di via Ugo Bassi e ci accompagna in un’immersione nell’arte con la serie “Uominiuomini” inaugurata nel 1998, che si configura come un’affascinante indagine sull’alienazione umana, abbracciando uno stile grafico contemporaneo. Le opere, frutto di un processo industriale, ritraggono con eleganza figure maschili nate da un antico pittogramma giapponese, rielaborato in una rappresentazione contemporanea: un uomo senza lineamenti, in completo a due pezzi, apatico e indifferente. Morosini, laureato in progettazione grafica all’Isia di Urbino, emerge nell’abile equilibrio tra la sua esperienza nel settore e la creazione di un dialogo acceso tra l’arte contemporanea e un pubblico più ampio. La serie non solo offre uno sguardo penetrante sulla complessità della vita moderna, ma anche celebra la forza e la resilienza intrinseche all’individuo di fronte alle sfide quotidiane. La sua opera, pur mantenendo un’elevata sofisticazione visiva, si presenta come un ponte acceso tra l’estetica contemporanea e la raffinatezza intellettuale.