Maurizio Viroli e Machiavelli all’Auditorium Intesa San Paolo di Forlì

Maurizio Viroli apre la rassegna degli “Incontri con l’autore” della Fondazione di Forlì. Il primo incontro, fissato per mercoledì 20 alle 17 all’Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì, vedrà protagonista Niccolò Machiavelli attraverso l’accurata e penetrante biografia curata da Maurizio Viroli per Laterza, ovvero “Il sorriso di Niccolò”. Attraverso l’appassionante intreccio delle alterne vicende personali di Machiavelli con la storia del suo tempo, Viroli restituisce al lettore un’immagine inedita, complessa e inquieta dell’autore del “Principe”. Questa storia racconta i suoi incontri con i potenti, le amicizie e gli amori, i viaggi, i successi e le sconfitte e getta luce sulla Firenze dei Medici, sul gioco politico degli Stati italiani del Cinquecento e sui profondi mutamenti dell’Europa all’inizio dell’età moderna. Un’edizione completamente rivista e aggiornata di quella che è divenuta ormai una biografia classica di Machiavelli, già tradotta in dodici lingue. Maurizio Viroli, cesenate, è uno dei maggiori studiosi di Machiavelli, è professore emerito dell’Università di Princeton e professore del Department of Government dell’Università del Texas ad Austin. A introdurre e dialogare con i l’autore sarà il vicepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli. Ingresso libero e omaggio del volume presentato a tutti gli intervenuti.