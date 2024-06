Matteo Bussola a Cesena presenta in anteprima nazionale il suo ultimo libro “La neve in fondo al mare”

Martedì 25 giugno, alle ore 20:30, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà - in anteprima nazionale - la presentazione del nuovo libro di Matteo Bussola “La neve in fondo al mare”, a cura di Librerie “Giunti al punto” e in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana. Bussola racconta un nodo del nostro tempo: la fragilità adolescenziale. Scrive una storia toccante, piena di grazia, sul tradimento che implica diventare sé stessi. E ci mostra, con onestà e delicatezza, quel che si prova davanti al dolore di un figlio, ma anche la luce dell’essere genitori, che pure nel buio continua a brillare. Perché è difficile accogliere la verità di chi amiamo, soprattutto se lo abbiamo messo al mondo. Ma l’amore porta sempre con sé una rinascita.

La trama. Un padre e un figlio, dentro una stanza. L’uno di fronte all’altro, come mai sono stati. Ciascuno lo specchio dell’altro. Loro due, insieme, in un reparto di neuropsichiatria infantile. Ci sono altri genitori, in quel reparto, altri figli. Adolescenti che rifiutano il cibo o che si fanno del male, che vivono l’estenuante fatica di crescere, dentro famiglie incapaci di dare un nome al loro tormento. E madri e padri spaesati, che condividono la stessa ferita, l’intollerabile sensazione di non essere più all’altezza del proprio compito. Con la voce calda, intima, di un padre smarrito, Matteo Bussola fotografa l’istante spaventoso in cui genitori e figli smettono di riconoscersi, e parlarsi diventa impossibile. Attraverso un pugno di personaggi strazianti e bellissimi, ci ricorda che ogni essere umano è un mistero, anche quando siamo noi ad averlo generato.

Matteo Bussola (Verona, 1971) ha pubblicato per Einaudi Stile Libero i best seller “Notti in bianco, baci a colazione” (2016, tradotto in molti Paesi), “Sono puri i loro sogni” (2017), “La vita fino a te” (2018), “L’invenzione di noi due” (2020), “Il tempo di tornare a casa” (2021), “Il rosmarino non capisce l’inverno” (2022), “Un buon posto in cui fermarsi” e, con Emilio Pilliu, il manga Zeroventi (2023). Per Salani ha pubblicato i libri per ragazzi “Viola e il Blu” (2021) e “Mezzamela” (2023). Conduce una trasmissione radiofonica su Radio 24, “Non mi capisci”, e tiene una rubrica settimanale su «F», dal titolo “Uno scrittore, una donna”.

L’ingresso alla presentazione sarà del tutto libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.