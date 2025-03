“Mare/Magnum” a Riccione

Il mare che bagna Riccione è magnum, come quello immortalato da otto super membri dell’agenzia fotografica internazionale Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr, protagonisti della nuova esposizione che inaugura il 19 aprile nella Perla Verde, fino al 5 ottobre, dal titolo “Mare/Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi di Magnum e le spiagge”. La mostra è curata da Andréa Holzherr, promossa dal Comune di Riccione e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos e Rjma Progetti Culturali.

Non si tratta solo di accattivanti immagini realizzate per restituire una dimensione vacanziera, la loro bellezza fa molto di più, restituisce una vibrazione più intima e sociale, umana, che va ad intrecciarsi con l’ambiente naturale e antropizzato. Quei volti, quelle modalità comportamentali sono di tutti noi, ci appartengono. La fotografia “balneare” per i componenti di Magnum va oltre la superficie delle cose, mescolando attimi di felicità, gioco, relax, a momenti di noia, isolamento e riflessione, riuscendo ad esplorare le sfumature più sottili dell’esistenza, vissute sotto la luce dell’estate, talvolta caratterizzate da un accento umoristico.

Del fotografo e reporter siciliano Ferdinando Scianna, in Magnum dal 1982, sarà presente, tra le altre, anche una serie di immagini scattate nel 1989 proprio a Riccione.

Per rendere l’esperienza dei visitatori ancora più piacevole, inclusa nel biglietto di ingresso, sarà disponibile una audioguida in lingua italiana e inglese.