“Mare di Libri” torna a a Rimini dal 14 al 16 giugno

È stata presentata questa mattina , la diciassettesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese per tre giorni, il 14-15-16 giugno, con utenti, volontari e ospiti da tutta Italia e dall’estero.

Il programma

Il programma di eventi non cambia la sua struttura, con circa 40 appuntamenti, divisi in 30 eventi frontali a cui si aggiungono 11 laboratori e dibattiti intergenerazionali su temi contemporanei, dall’intelligenza artificiale all’educazione sentimentale, dialoghi tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici che interverranno in questa edizione. “Per la nostra immagine di quest’anno - dichiarano gli organizzatori in una nota - ringraziamo Zerocalcare, attesissimo ospite di questa edizione. Apriremo il Festival venerdì con Telmo Pievani in Antropocene, un incontro in collaborazione con Anthea: un momento di approfondimento su temi cruciali anche per la nostra città, come la sfida ambientale e il riscaldamento climatico”.

Torna anche il Premio Mare di Libri, quest’anno giunto all’XI edizione, dove ritroviamo la cinquina di narrativa e, dall’anno scorso, una nuova categoria riservata alle Graphic Novel. Per la narrativa i finalisti sono: Un ragazzo è quasi niente, di Lisa Balavoine, Terre di Mezzo (trad. di Eleonora Armaroli) Mostri, di Emerald Fennell, Fandango (trad. di Manuela Salvi), Le pietre nere, di Guus Kuijer, Camelozampa (trad. di Valentina Freschi), Stiamo bene così, di Nina LaCour, Il Castoro (trad. di Simona Brogli), Spilli, di Greta Olivo, Einaudi.

Nella sezione Graphic novel i tre titoli finalisti sono: Pardalita di Joana Estrela, Il Castoro (trad. di Serena Tardioli), Il viaggio di Shuna di Hayao Miyazaki, Bao Publishing (trad. di Prisco Oliva), Vincere. Lottare! di Tommie Smith, Derrick Barnes e Dawud Anyabwile,

Einaudi Ragazzi (trad. di Laura Pelaschiar).

Incontri con l’autore

Il format più classico di eventi è quello dell’incontro con l’autore, e in molti casi l’intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti italiani confermati ci sono Zerocalcare, Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Davide Longo, Chiara Carminati, Daniele Aristarco e Azzurra Rinaldi. Non mancheranno gli ospiti stranieri: quest’anno arriveranno Sophie Anderson, Kristina Aamand, David Levithan, Katya Balen, Joana Estrela, Cherie Dimaline.

Il programma completo del Festival verrà reso noto nei prossimi giorni e sarà disponibile sul sito e promosso sui canali social