Ottobre vive nella foresta con il padre e ama la sua vita selvatica in armonia con la natura. Non va a scuola. Alberi, rocce, lago e stelle sono i suoi migliori amici. Si rifiuta di vedere la mamma che vive lontano, a Londra, e che ai suoi occhi ha abbandonato lei e il padre. Ma tutto cambia nell’anno in cui compie undici anni, l’anno in cui salva un cucciolo di gufo e suo padre si ritrova improvvisamente sospeso tra la vita e la morte.