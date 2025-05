Lo Strega Tour torna a Rimini: domenica 11 maggio i candidati al premio letterario al Teatro Galli

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, lo Strega Tour torna a Rimini domenica 11 maggio alle ore 21, ancora una volta sul prestigioso palco del Teatro Galli. Ma quest’anno, per la prima volta, l’appuntamento riminese si arricchisce: non più solo i finalisti, ma tutti e 12 i candidati ufficiali della 79ª edizione del Premio Strega saranno presenti per incontrare il pubblico.

Dopo due anni in cui Rimini ha ospitato la “cinquina” (o “sestina”) finalista, l’edizione 2025 segna una svolta: più autori, più storie, più sguardi sulla narrativa italiana contemporanea. Un’occasione unica per ascoltare voci diverse e inaspettate, conoscere da vicino i libri in gara e scoprire le curiosità, i retroscena e le ispirazioni che hanno portato alla loro scrittura. A condurre la serata sarà Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e voce storica di Radio3, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le pagine e le parole dei protagonisti.

I 12 libri candidati al Premio Strega 2025 sono stati scelti tra le oltre 80 proposte arrivate alla Fondazione Bellonci: ciascuno è stato presentato da un membro degli Amici della Domenica, il corpo storico del premio, composto da intellettuali, scrittori, critici, studiosi e giornalisti. Le opere selezionate rispecchiano la varietà e la vitalità della letteratura italiana di oggi, esplorando i linguaggi della narrativa, della memoria e dell’immaginazione.