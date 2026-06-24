Lo scrittore Emmanuel Carrère affascina Rimini e visita il Fellini Museum

Lo scrittore francese, ospite di “Biglietti agli amici” con una serata da tutto esaurito, ha visitato il museo dedicato al grande regista riminese prima di incontrare il pubblico. Prima ancora che la serata cominciasse, lo scrittore Emmanuel Carrère, uno dei più importanti e tradotti della letteratura contemporanea, ha voluto ritagliarsi un momento per visitare il Fellini Museum. Una tappa a cui teneva in modo particolare.

Non si trattava di curiosità occasionale. Il cinema, per Carrère, è sempre stato molto più di una passione. Prima ancora di affermarsi come scrittore, negli anni Settanta esordì come critico sulle pagine di Positif. Ha scritto di Tarkovskij e Herzog, ha diretto film, lavorato come sceneggiatore, e visto molti dei suoi libri trasformarsi in immagini: da L’avversario di Nicole Garcia fino a Limonov di Kirill Serebrennikov. Più di recente, Olivier Assayas lo ha coinvolto nell’adattamento de Il mago del Cremlino, il film atteso il prossimo 3 agosto alla Corte degli Agostiniani.

La visita al Fellini Museum si è trasformata in un piccolo viaggio dentro un immaginario familiare. Carrère si è soffermato davanti al mare felliniano — artificiale eppure così vero, paesaggio dell’anima più che scenografia — e davanti ai costumi di Roma, uno dei film di Fellini che dichiara di conoscere e amare di più. Ha osservato gli spartiti di Nino Rota e ha riconosciuto immediatamente l’atmosfera di Prova d’orchestra. Nel percorso ha anche ricordato l’amicizia e la lunga frequentazione con due grandi studiosi dell’opera felliniana, Aldo Tassone e Jean-Paul Manganaro.

Più che una visita, un riconoscimento: la conferma di un legame profondo con il cinema e con un autore che, come lui, ha sempre abitato quel territorio di confine dove la realtà si intreccia con la memoria, i sogni e la forza delle immagini.

Un legame di cui ha parlato anche durante la prima serata di Biglietti agli amici, parlando del suo ultimo libro Kolchoz (Adelphi), davanti a una piazza sull’acqua mai così gremita di gente. Dopo il dialogo con la giornalista Eva Giovannini , si è formata una fila lunghissima per il firmacopie, risposta del pubblico che dice molto dell’attesa e dell’affetto che circonda lo scrittore.

Biglietti agli amici prosegue fino a giovedì 25 giugno alla Piazza sull’Acqua di Rimini, questo il programma dei prossimi due giorni:

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“Paesaggi sonori e parole”

Vasco Brondi in dialogo con Marco Missiroli

Il cantautore e scrittore presenta il suo nuovo libro Una cosa spirituale (Einaudi). In questo volume, Brondi racconta un viaggio intimo e profondo attraverso la propria esperienza con la creatività, esplorando e mettendo in relazione le pratiche di grandi artisti, la saggezza di illustri mistici e la forza delle grandi tradizioni contemplative. Un’indagine sulla ricerca di una trascendenza che sappia parlare al caos della nostra contemporaneità.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Anatomia di un talento”

Benedetta Porcaroli si racconta a Mattia Carzaniga

Tra le attrici più intense e rappresentative della sua generazione, Benedetta Porcaroli si racconta in una conversazione che scava dietro le quinte del cinema e del successo. Un incontro dedicato alla costruzione di un’identità artistica e alla sfida costante di mantenere una voce autentica e libera in un mondo dominato dal potere delle immagini.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“L’arte della satira”

Giorgia Fumo si racconta a Giada Arena

La comicità come strumento di analisi sociale. Giorgia Fumo porta sul palco la sua ironia tagliente per vivisezionare i paradossi del nostro tempo: dalla schiavitù dei social media alle nevrosi del mondo del lavoro, offrendo uno specchio in cui riconoscere, tra le risate, le assurdità della nostra quotidianità.

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Ore 19.45 - Piazza sull’Acqua

“A perdifiato nell’anima”

Intro con Luca Giovagnoli

Introduzione con uno degli artisti più iconici, in mostra dal 26 giugno al Palazzi Arte Rimini: un viaggio nel corpo e le sue rivelazioni, nelle contraddizioni dell’anima tanto care al pittore riminese, che inaugura una grande retrospettiva a cura di Valentina Ciarallo. Attraverso la proiezione delle sue opere, il pubblico di Biglietti agli amici riscopre il percorso di Giovagnoli e il suo sguardo artistico.

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“Playlist: la musica delle parole”

Incontro con Luca Sofri

Cosa dicono di noi le canzoni che amiamo? Luca Sofri, ci conduce attraverso una narrazione musicale che è anche una lezione di costume. Partendo dalla sua celebre “Playlist”, Sofri esplora come i brani pop e le melodie iconiche abbiano costruito l’identità collettiva degli ultimi decenni.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Tanta ancora vita, tanta giovinezza”

Incontro con Viola Ardone e Mattia Insolia

Modera Valentina Farinaccio

Viola Ardone, una delle firme più amate della narrativa italiana contemporanea, presenta Tanta ancora Vita (Einaudi), un’indagine emozionante sulle relazioni umane e l’eredità del tempo. Insieme a lei sul palco, in un confronto generazionale di grande intensità, ci sarà Mattia Insolia, autore del potente La vita giovane (Mondadori). I due scrittori esploreranno il cuore della loro ricerca letteraria: i legami di sangue, le radici e la capacità della scrittura di offrire una nuova possibilità di riscatto.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“L’avventura di raccontare”

Alessandro Cattelan in dialogo con Marco Missiroli

Il gran finale è affidato a uno dei volti più creativi dell’intrattenimento italiano. Alessandro Cattelan ripercorre la sua carriera mossa dal desiderio costante di sperimentare linguaggi diversi, in un inno alla curiosità intellettuale che trasforma ogni idea in un’avventura capace di parlare a tutti.

In caso di pioggia, gli incontri si terranno presso il Teatro Amintore Galli di Rimini.