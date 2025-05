Lina Scarpati Manotas: «Scrivo sulla violenza trasversale alle donne»

«La poesia è per me impegno, la considero vuota se disgiunta da un impegno sociale. Il pensiero entra nella mia poesia in modo chiaro e conciso, non aggressivo come un certo pensiero intellettuale odierno e iperbolizzato. Importante è che possa giungere il messaggio, senza artifici, che divengano stereotipi o giudizi. La mia poesia intorno alla violenza alle donne non fa riferimento solo a casi conclamati come quelli di Saman Abbas o Giulia Cecchettin, ma ad altri casi che colpiscono le donne trasversalmente e diventano microstorie: per età, abusi sul posto di lavoro e di potere. Lottare per non cedere il passo».