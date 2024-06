“Liber”, mostra d’arte contemporanea a Terra del Sole

TERRA DEL SOLE. Viene inaugurata domani, 1° giugno alle 17.30, e resta allestita a Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 15 giugno, la mostra d’arte contemporanea “Liber”: il vernissage sarà visibile su Videoregione Romagna in varie giornate, per tutta la durata della mostra. “Liber” raccoglie le opere di quattro artisti bolognesi: Cristina Anna Adani, Stefano Fiorita, Tiziana Bertacci e Piera Delena. Comuni denominatori per le opere scelte e per la produzione degli artisti in generale, l’aspirazione alla libertà e alla ricerca artistica e personale, e la passione per la conoscenza. Si tratta di istanze non scontate ai nostri tempi e per le quali il “medium” scelto dai quattro artisti è il libro «senza il quale -commenta la curatrice della mostra Rosetta Savelli- non potrebbero esserci libertà, libertà di informazione, di esplorazione, di narrazione e di reinterpretazione». L’esposizione è aperta al pubblico lunedì-sabato, ore 15-18.30 e domenica, ore 10-12.30 e 15-18.30. Info: 0543 766766.