“Le lunghe ombre fredde”: Eraldo Baldini annuncia uscita del suo nuovo libro

Un nuovo libro per Eraldo Baldini, scrittore di Russi Lo ha annunciato lo stesso autore dal suo profilo Facebook. «Tra due mesi esatti, il 9 aprile, uscirà per Rizzoli il mio nuovo romanzo. Il titolo sarà “Le lunghe ombre fredde”. Non è un giallo, anche se sulla vicenda grava un angoscioso mistero. Non è un “gotico rurale”, anche se per la maggior parte è ambientato in una zona rurale e “selvatica”. Non è un noir, anche se la vicenda nasce e fa costante riferimento a una delle pagine più nere della storia». Per scoprirlp, non ci resta che aspettare.