La vestaglia di Greta Garbo esposta al Grand Hotel di Rimini

Martedì 26 novembre Giuliana Cella ospite dell’Università di Rimini racconta agli studenti le sue “geografie tessili”. Nell’occasione, il Grand Hotel di Rimini, espone eccezionalmente una vestaglia appartenuta a Greta Garbo (che tra parentesi girò nel 1932 il film “Grand Hotel” per la regia di Edmund Goulding). Grazie alla creatrice Giuliana Cella il cimelio sarà in mostra nella hall dello scrigno felliniano, la sera del 26 novembre dalle 18.30. La creatrice ribattezzata dal Financial Times “regina dell’etno-chic” lo stesso giorno terrà la lezione “Geografie tessili” al campus di Rimini, dialogando con Fabriano Fabbri, docente di Stili e arti del contemporaneo all’Università di Bologna, Campus di Rimini, e Gianluca Lo Vetro, giornalista di costume di critico di moda.

Antiquaria e collezionista: atipica protagonista della moda, Giuliana Cella si è imposta nel gotha della moda anni ’90, tagliando, la sua sterminata collezione di cimeli, in pezzi unici dai volumi occidentali. Durante la lezione, mostrerà alcune rarità d’archivio, illustrando le relative storie delle etnie dalle quali provengono. Con guanti protettivi, si potranno toccare con mano, ricami del Punjab, antichi sari di Benares, broccati del Rajastan, lane finissime del Belucistan e del Kashmir, phulkari del Bhatinda, veli nuziali del Kerala, batik di seta indonesiani, ashanti africani e platòk russi. Inoltre, Giuliana Cella ricostruirà, la storia della pashmina che importò dall’India, lanciando una tendenza che ha fatto epoca.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.