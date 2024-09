La storia dell’arte attraverso le copertine dei dischi / GALLERY

Verrà inaugurata giovedì 10 ottobre 2024 nell’ala di Isotta del Fellini Museum di Castel Sismondo (piazza Malatesta, Rimini), “Da Picasso a Warhol. Le vinyl cover dei grandi maestri”, una originale mostra di opere d’arte che, spaziando da Matisse a Basquiat da Jean Dubuffet a Joseph Beuys, attraversa tutta la storia dell’arte moderna e contemporanea.

La mostra, organizzata da Blu&Blu Network e da Diffusione Italia International Group e a cura di Vincenzo e Giorgia Sanfo, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi, trasporta il visitatore in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni Quaranta ad oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica.

In mostra oltre circa 150 cover d’artista realizzate con disegni, dipinti, sculture, grafica d’autore, attingendo all’espressione artistica di grandi maestri quali Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, Miguel Barcelo, Tapies, Keith Haring, gli italiani Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto, Francesco Clémente, Marco Nereo Rotelli, Ferruccio D’Angelo, Gilberto Zorio. Ma anche con l’apporto di grandi fotografi come Araki, Mapplethorpe, Luigi Ghirri e importanti illustratori quali ad esempio Guido Crepax, Milo Manara e tanti altri.

Le soluzioni formali di un contenitore, che ha una dimensione ben definita e una utilizzazione specifica, hanno imposto agli artisti di creare, pur utilizzando il proprio stile personale, immagini che a volte hanno innescato autentiche rivoluzioni nel mondo dell’arte e non solo. Come è successo ad esempio ad Andy Warhol che, attraverso le cover musicali, ha compreso la grande forza comunicativa della riproducibilità seriale di un’opera. Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri presenterà quasi tutti i lavori realizzati da Warhol in questo ambito a partire dai primi timidi tentativi risalenti agli anni ‘40 e mediati da Ben Shan, sino all’ultima cover, realizzata pochi mesi prima della sua morte per MTV.

La mostra, che parte da alcune opere di Toulouse Lautrec, antesignano degli artisti dediti alle illustrazioni musicali, documenta in maniera esemplarmente esaustiva le ricerche di alcuni dei più grandi protagonisti dell’arte. Tra gli autori anche Salvador Dali e Magritte, Jenny Saville, Victor Vasarely, fino a Ai Wei Wei, Gilbert & George, Julian Schnabel, in un percorso che, dagli anni 30, arriva sino ai nostri giorni attraversando stili e movimenti. Tra gli artisti in mostra anche Robert Rauchenberg con la sua cover componibile pensata per l’album dei Talking Heads “Speaking in Tongues”.

Il percorso espositivo racconta inoltre delle importanti collaborazioni intercorse tra gli artisti dell’arte visiva e musicisti e cantanti. Quello ad esempio tra Lady Gaga e Jeff Koons, dei Rolling Stones con Andy Warhol, di Bruce Springsteen e Annie Leibovitz.

