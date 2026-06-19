La rivoluzione femminile del design nordico: mostra al Mic

Settant’anni di design nordico al femminile attraverso una selezione di oggetti per la tavola. La mostra Nordic table design. Una silenziosa rivoluzione femminile (1900–1970) curata da Fabia Masciello racconta e approfondisce il ruolo che intellettuali, designer, artigiane, architette, artiste e imprenditrici, provenienti da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, hanno avuto nella trasformazione della società del XX secolo.

L’esposizione allestita da oggi al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza riunisce oltre duecento opere, tra pezzi storici provenienti da musei, archivi e collezioni private e oggetti tuttora in produzione concessi da aziende. I manufatti esposti testimoniano come il design della tavola abbia rappresentato molto più di una semplice ricerca estetica o funzionale: un autentico laboratorio di sperimentazione sociale, capace di ridefinire ruoli domestici, relazioni familiari e modelli culturali.

Una rivoluzione silenziosa ma profonda, portata avanti da donne che hanno dimostrato come anche un semplice gesto quotidiano – apparecchiare la tavola, condividere un pasto, stare insieme – possa trasformarsi in un atto di libertà e di cambiamento. Il loro approccio progettuale, profondamente umanista, coniuga creatività, estetica, funzionalità e accessibilità, ponendo al centro le persone, i loro bisogni e la qualità delle relazioni.

L’esposizione vanta un legame speciale con la storia del Mic. Tra il 1964 e il 1974, il Premio Faenza – Concorso internazionale della ceramica d’arte ospitò una sezione dedicata al disegno industriale. Moltissime manifatture nordiche guidate da donne vi presero parte stabilmente, ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

La mostra evidenzia inoltre il ruolo del Mic Faenza come luogo di incontro tra la tradizione ceramica italiana e il design internazionale, valorizzando il contributo delle protagoniste femminili del design nordico come figure centrali di una più ampia trasformazione culturale europea.

Aino Aalto, Herta Bengtson, Estrid Ericson, Nora Gulbrandsen, Grethe Meyer, Ulla Procopè, Marianne Westman e molte altre protagoniste, guidano il visitatore in un percorso articolato in sette sezioni.

Dal 23 giugno al 28 luglio, ogni martedì, alle ore 18:00, visita guidata con aperitivo. Costo 3 euro oltre al prezzo del biglietto. Prenotazione obbligatoria.