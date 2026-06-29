La poeta ravennate Alessandra Maltoni selezionata a Spoleto Arte

C’è anche Ravenna nel 69° appuntamento di “Spoleto Arte”, la rassegna culturale nel cartellone del Festival dei Due Mondi. È la poeta e scrittrice ravennate Alessandra Maltoni, selezionata con una menzione speciale per la sua ultima opera “Il piccolo manuale del colore tra arte e verso”.

Il testo critico del volume, curato dalla giornalista Maddalena Baldini, ha subito catturato l’attenzione della giuria, valorizzando la capacità della Maltoni di far dialogare la parola poetica con la sensibilità artistica e la ricerca cromatica.

Maltoni ha voluto unire al colore dei suoi versi la potenza del belcanto, portando sul palco di Spoleto un altro talento del territorio: il giovane tenore Cristian Caselli. Il promettente artista under 26 – che vanta già una prestigiosa collaborazione internazionale con Alexandra Yumana ed è reduce da un’importante kermesse a Montecarlo – ha incantato il pubblico interpretando una raffinata versione dell’“Ave Maria” e il brano “Anni di gloria”.