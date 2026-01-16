La “Pietà” di Giovanni Bellini a New York: la forza silenziosa della pittura veneziana conquista l’America / LE FOTO DELLA PREVIEW

Per la prima volta nella sua lunga storia, la Pietà di Giovanni Bellini attraversa l’Oceano e approda negli Stati Uniti, rivelando al pubblico americano una delle espressioni più intense e meditate del Rinascimento veneziano. Esposta da ieri negli spazi della Morgan Library & Museum di New York, l’opera, appartenente al patrimonio del Museo della Città di Rimini, si presenta nella sua rinnovata luminosità dopo un importante intervento di restauro sostenuto e finanziato da Venetian Heritage, organizzazione internazionale non profit impegnata da oltre venticinque anni nella tutela e valorizzazione dell’arte veneta nel mondo.

La tappa newyorkese rappresenta il secondo capitolo di un viaggio iniziato lo scorso novembre a Venezia, alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, dove il dipinto era stato messo in dialogo con il San Sebastiano di Andrea Mantegna. Un confronto tutt’altro che casuale: Bellini e Mantegna, cognati e protagonisti assoluti della pittura del Quattrocento, incarnano due tensioni complementari della cultura figurativa rinascimentale, il rigore plastico e archeologico da un lato, la vibrazione lirica e luminosa dall’altro.

Alla Morgan Library, la Pietà trova una collocazione altamente simbolica nello studio di J. Pierpont Morgan, collezionista e mecenate che fece della passione per l’arte e per i libri un progetto culturale di respiro universale. Qui l’opera dialoga con capolavori della collezione permanente, tra cui dipinti di Hans Memling e Perugino e sculture di Antonio Rossellino, inserendosi in un percorso che racconta la grande stagione del Rinascimento europeo.

La mostra rientra inoltre in un più ampio programma dedicato alla pittura italiana, che include in contemporanea l’esposizione del Ragazzo con canestro di frutta di Caravaggio, offrendo una straordinaria traversata tra due momenti fondativi della storia dell’arte.

Cuore dell’esperienza resta però la potenza silenziosa della pittura di Giovanni Bellini. Nato intorno al 1430 e attivo fino alla morte nel 1516, Bellini è il grande artefice della svolta veneziana verso il colore, la luce e l’atmosfera. Nella Pietà, il Cristo morto emerge da un fondo scuro e indefinito, sostenuto con delicata gravità da figure che sembrano trattenere il dolore in una sospensione senza tempo. Non c’è dramma urlato, ma una sofferenza raccolta, umanissima, resa attraverso minime variazioni cromatiche e una stesura pittorica che trasforma la materia in sentimento.

È proprio in questa capacità di fondere la tradizione iconica bizantina del Cristo dolente con un nuovo linguaggio umanistico che risiede la modernità di Bellini. Come ha sottolineato Colin B. Bailey, direttore della Morgan Library & Museum, l’opera testimonia il modo in cui l’artista seppe rinnovare un tema antico, caricandolo di una spiritualità intima e profondamente empatica. La pittura veneziana, a differenza di quella centro-italiana, non costruisce lo spazio attraverso la prospettiva geometrica, ma lo fa vibrare attraverso il colore e la luce, anticipando una sensibilità che troverà pieno sviluppo con Giorgione e Tiziano.

Il recente restauro ha restituito alla Pietà una leggibilità straordinaria, riportando in superficie la raffinatezza dei passaggi tonali e la qualità quasi tattile delle carni. Un recupero non solo conservativo, ma critico, che consente di rileggere l’opera come un nodo centrale nella riflessione belliniana sul dolore, sulla morte e sulla redenzione.

L’esposizione newyorkese resterà aperta fino al 19 aprile 2026, prima del rientro definitivo al Museo della Città di Rimini, dove da maggio il dipinto sarà nuovamente protagonista di un progetto espositivo che riproporrà il dialogo con Andrea Mantegna. Un ritorno a casa che chiude idealmente un percorso internazionale e conferma come la pittura veneziana, nella sua apparente quiete, continui a parlare con forza al pubblico contemporaneo, attraversando secoli e continenti senza perdere la propria intensità emotiva.

In un’epoca di immagini rapide e consumabili, la Pietà di Giovanni Bellini invita ancora una volta alla lentezza dello sguardo, alla profondità del silenzio e a quella forma di compassione visiva che è una delle eredità più alte dell’arte veneziana.