La mostra su Toni Servillo a Riccione fino al 20 ottobre

Fino al 20 ottobre, Villa Franceschi a Riccione ospita la mostra “Toni Servillo tra cinema e teatro: un racconto fotografico”, un omaggio che il 27esimo “Riccione TTV Festival” dedica al grande artista del cinema e del teatro italiano. Attraverso scatti, molti dei quali inediti, realizzati da noti fotografi di scena italiani, l’esposizione esplora il percorso cinematografico di Servillo, evidenziando in tre sezioni i momenti salienti della sua carriera: dal suo primo lavoro con Paolo Sorrentino in “L’uomo in più” (2001) fino a “Caracas” (2024) di Marco D’Amore, mostrando la sua versatilità nel passare dal dramma alla commedia, dal dolore al sorriso. La mostra è aperta fino al 20 ottobre, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 (ingresso libero).