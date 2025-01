La morte di Oliviero Toscani. De Pascale: “Un maestro dell’immagine che scuoteva le coscienze”

Il mondo della fotografia piange la morte di un geniale interprete come Oliviero Toscani, a cui il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale ha reso omaggio postando sui social la foto dell’inaugurazione della mostra di Toscani al Mar di Ravenna nel 2019. “Oggi ci lascia Oliviero Toscani - scrive De Pascale - un maestro dell’immagine che ha saputo scuotere le coscienze con la forza delle sue idee e la potenza della sua arte. Ci ha insegnato che la fotografia non è solo uno scatto, ma un riflesso della nostra umanità. Il suo sguardo non catturava solo volti, ma storie, sogni e battaglie. Grazie, Oliviero”.

Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha reso omaggio a Toscani. “Vale la pena ricordare come la formidabile avventura umana e creativa di Oliviero Toscani abbia incrociato pubblicamente Rimini, almeno un paio di volte. La più recente nel 2016 quando l’occhio geniale di Toscani si posò sulla nostra città per una masterclass di fotografia. Molto belle e azzeccate le parole con cui, nel presentare l’iniziativa, descrisse la nostra città: “Rimini è immagine, ognuno ha la sua percezione di Rimini, è un luogo speciale, che ha insegnato al mondo, è arrivata prima degli altri. Rimini è un posto di grande cultura, il divertimento è cultura, forse non tutti se ne sono resi conto ma Rimini ha generato cultura moderna e l’ha insegnata al mondo. Per questo voglio partire da qui, perché qui c’è la possibilità di essere allegri, di avere energia e la fotografia è la documentazione di questo, la documentazione della condizione umana”. Sotto la scorza del visionario sino ai limiti del politicamente scorretto (molti anni prima, sempre a Rimini, Toscani era stato protagonista di una vivace polemica con il mondo associativo locale), una sensibilità artistica e umana che gli faceva vedere o intuire cose semplici ma non banali, lineari ma non scontate. A suo modo geniale. Grazie”.