La forlivese Verna candidata al Premio Strega con una storia ambientata fra Castrocaro e Forlì

FORLÌ

Una bellissima notizia, anche per la Romagna e per Forlì: Nicoletta Verna, forlivese di origine, è candidata al Premio Strega 2025, alla 79° edizione, per il suo intenso e a tratti duro “I giorni di Vetro” edito da Einaudi. Molto legata alle sue radici, la scrittrice lo ambienta fra Castrocaro e Forlì, ma parte della storia si svolge anche a Tavolicci dove nel luglio 1944 si svolse una delle stragi più feroci compiute nel territorio romagnolo dai nazifascisti e in particolare dai volontari del IV Battaglione della polizia italo-tedesca. Verna, la cui candidatura è stata proposta da Elena Stancanelli, dovrà vedersela con altri 80 popolarissimi autori del panorama narrativo italiano fra cui il forlivese Paolo Ruffilli, Elisabetta Rasy, Piergiorgio Paterlini e Gino Castaldo mentre sono in lizza anche la cantautrice Erica Mou (“Una cosa per la quale mi odierei”) e il regista Roberto Andò (“Il coccodrillo di Palermo”). L’iter per la proclamazione dei vincitori è ancora lungo, ma intanto Il 15 aprile verranno annunciati i 12 finalisti.