L’arte californiana di Annie Wood porta meraviglie a Rimini

Rimini guarda a Los Angeles attraverso l’arte contemporanea. È un dialogo internazionale quello che la Galleria Primo Piano (vicolo San Bernardino 1) sta costruendo, intrecciando la ricerca di artisti italiani con alcune delle voci più interessanti della scena californiana. Un percorso che trova ora un momento significativo nell’anteprima dedicata ad Annie Wood, artista americana capace di attraversare linguaggi e discipline, la cui mostra personale approderà a Rimini nel 2027.

Lunedì 6 luglio alle 20.30 lo spazio di vicolo San Bernardino presenterà cinque sculture in mixed media che anticipano il progetto espositivo del prossimo anno. Un assaggio di un lavoro che racconta bene la poetica di Wood.

Nata a Los Angeles, è un’artista multidisciplinare che affianca alla pratica artistica una consolidata carriera come attrice e scrittrice. Attraverso pittura e scultura costruisce un immaginario in cui argilla, gesso, mosaico, foglia oro e materiali di recupero danno forma a opere dedicate alla meraviglia, alla sensualità e alla gioia del vivere. La sua ricerca invita a riscoprire il piacere dell’esperienza quotidiana, trasformando l’imperfezione in possibilità espressiva e poetica.

Le cinque opere presentate in anteprima rappresentano il primo capitolo del progetto espositivo che Primo Piano le dedicherà nel 2027.

A fare da prologo sarà, sabato 4 luglio alle 21.30, il finissage di Interzone, la mostra di Tommaso Buldini curata da Tommaso Parmeggiani. Con Interzone: performing art lo spazio espositivo si trasformerà in un ambiente performativo grazie all’intervento di Claudio Gasparotto con la sua “danza macabra contemporanea”, accompagnato dalle foto di Claudio Maria Lerario e dalle composizioni sonore eseguite dal vivo dallo stesso Buldini. Un progetto che anticipa il successivo approdo dell’artista bolognese alla Wonzimer Gallery di Los Angeles, dove dal 17 luglio parteciperà alla collettiva A thermidorian reaction.