Iris Versari, la leggendaria partigiana forlivese rivive nel nuovo romanzo di Walter Veltroni. Presentazione il 24 aprile a Faenza e Forlì

È dedicato alla leggendaria partigiana forlivese Iris Versari il nuovo libro di Walter Veltroni “Iris, la libertà” in uscita in questi giorni per Rizzoli.

Iris Versari (Poggio di San Benedetto in Alpe, 12 dicembre 1922 – Ca’ Cornio di Modigliana, 18 agosto 1944) ha appena 21 anni quando si arruola nella banda di Silvio Corbari, capo poco incline ai comandi, alla disciplina, all’ubbidienza. Unica donna della banda, spesso il suo coraggio e la sua determinazione non bastano: compie le azioni, armi in mano, e non esita a uccidere, ma dagli altri partigiani viene vista come «la donna del capo». Con Silvio infatti intreccia un’intensa relazione, che rende indelebili i momenti trascorsi insieme. Fino a un giorno di agosto del 1944, in cui Iris si toglie la vita dopo aver ucciso una SS, sparandosi per consentire ai compagni di sfuggire alla milizia di fascisti e nazisti che ha scoperto, forse grazie a una spiata, il loro rifugio sulle montagne della Romagna. Ma nonostante il suo sacrificio, Corbari e gli altri non riusciranno a sfuggire alla morte. I loro corpi, con quello di Iris, verranno esposti, impiccati, in una piazza di Forlì. Walter Veltroni racconta di una giovane donna temeraria che, con il fuoco negli occhi e la libertà nel cuore, ha combattuto per la nostra democrazia. Ispirandosi alla vita di Iris Versari, compone uno straordinario romanzo di amore e di lotta, narrandoci senza sconti di quei ragazzi che hanno scritto la storia con il sangue e con il coraggio.

Una storia di emancipazione, oltre la dimensione resistenziale.

