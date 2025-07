In mostra a Londra le copie dei mosaici antichi di Ravenna

Dal 14 luglio al 5 settembre Ravenna sarà a Londra con la mostra ‘I mosaici antichi di Ravenna. La Collezione delle copie’, realizzata con il contributo del ministero del Turismo nell’ambito del Progetto Unesco Ravenna Città del Mosaico.

L’evento si terrà nella sede dell’Istituto italiano di cultura di Londra, nel cuore della capitale britannica.

In mostra saranno esposte le copie dei mosaici antichi di Ravenna, la cui storia affonda le radici in un periodo difficile: durante la guerra, per proteggerli dai bombardamenti, furono messi a punto speciali sistemi di difesa. Sebbene i monumenti non furono distrutti, i mosaici subirono danni, soprattutto a causa degli spostamenti d’aria provocati dalle esplosioni. La Soprintendenza incaricò allora il Gruppo Mosaicisti di restaurarli. Sotto la guida di Giuseppe Salietti, furono eseguiti rilievi precisi su carta trasparente, fondamentali per studiare e riprodurre fedelmente le antiche tecniche. Da questo lavoro nacque nel 1948 l’idea di una mostra: inaugurata a Parigi nel 1951, ebbe subito grande successo e da allora continua a viaggiare nel mondo, portando con sé la bellezza e la maestria dell’arte musiva ravennate.

“Dopo l’apertura del museo Byron e la visita dei reali inglesi a Ravenna, lo scorso 10 aprile, il legame tra Ravenna e Regno Unito si rafforza attraverso l’arte - dichiara il sindaco Alessandro Barattoni -. Questa iniziativa, realizzata dal Comune di Ravenna grazie alla preziosa collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura di Londra, mira a valorizzare e a far conoscere il patrimonio artistico e culturale di Ravenna, una città d’arte e di storia riconosciuta a livello internazionale per i suoi straordinari mosaici, patrimonio mondiale Unesco”.