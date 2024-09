Imola, al Museo San Domenico apertura straordinaria della Sala Villanoviana

Imola Musei aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, in calendario sabato 28 e domenica 29 settembre. Per l’occasione domenica 29 settembre 2024 alle ore 17 al Museo San Domenico (via Sacchi, 4) si terrà una visita guidata dedicata al “Patrimonio in cammino. Principi e principesse dalle terre del Reno” con l’apertura straordinaria della sala villanoviana.

Così l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Giacomo Gambi: “Questa iniziativa proposta in occasione delle giornate europee del patrimonio, che promuoviamo e organizziamo insieme con gli altri musei della città metropolitana, ci farà scoprire come il patrimonio archeologico viene recuperato e gestito affinché diventi un’eredità per il futuro. Potremo valutare direttamente la quantità e la qualità di quanto recuperato nel nostro territorio relativamente al periodo Villanoviano. In occasioni come questa patrimonio normalmente visibile solo alle scuole in visita didattica viene reso disponibile a tutti, per un’opportunità di avvicinarci all’antico”.