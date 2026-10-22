Il vertice dell’illustrazione italiana a Rimini dal 30 ottobre

Si intitola “Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro” la mostra a cura di Ale Giorgini e di Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama, che concentra lo sguardo su Rimini e il suo “arrière pays”, sull’antico passato, il presente e il futuro della città Adriatica, da sempre al crocevia della storia e della cultura. Dalla radice greca dell’Europa democratica alla Costituzione, fino alla riflessione sul cambiamento climatico. Ai Palazzi dell’Arte di Rimini, dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, la grande esposizione d’arte raccoglierà il vertice dell’illustrazione italiana, tra cui molti maestri contemporanei riminesi. Un progetto, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nato a Palazzo Madama, Fondazione Torino Musei e prodotto da MondoMostre per il Comune di Rimini.

Per maggiori info e biglietti: palazziarterimini.it