“Il ruolo e il prestigio delle donne nelle diverse culture”: sabato 14 a Forlì convegno per ricordare Carlo Flamigni

FORLì. Si parla di diritti sabato 14 a Forlì, (ore 10-12.30), nell’aula Icaro 1 del liceo Morgagni. Viene ricordato infatti Carlo Flamigni, medico, ginecologo, ricercatore e pioniere della fecondazione assistita, sostenitore dei diritti civili e in particolare dei diritti delle donne, con il convegno Il ruolo e il prestigio delle donne nelle diverse culture. Intervengono Thomas Casadei, Marina Mengarelli, Maurizio Mori, Vera Bessone e Maria Borrello, che ha pubblicato poche settimane fa il libro Violenza e stereotipi di genere. Una riflessione filosofico-giuridica per l’editore Giappichelli.
Docente associata in Filosofia del diritto al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Borrello fa parte del comitato scientifico del Cirsde (Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne e di genere).