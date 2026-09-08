Il maestro Riccardo Muti riceverà il Premio Dante-Ravenna domenica 20 settembre nei Chiostri Danteschi, a coronamento del mosaico di appuntamenti della 15a edizione di Prospettiva Dante, che torna in scena dal 16 per cinque giornate tra alta divulgazione e arti dello spettacolo. Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e diretto da Domenico De Martino, con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca.

Il Premio Dante-Ravenna a Riccardo Muti è un riconoscimento “al suo costante impegno per la tutela e trasmissione della lingua e della cultura italiane, attraverso quella filologica e drammaturgica esaltazione del valore espressivo della parola cantata che da sempre il Maestro promuove sul podio delle più prestigiose orchestre del mondo”. Il Premio sarà consegnato dopo l’intervento di Aldo Cazzullo, che alle 11 aprirà la giornata con una riflessione ‘Da Dante al Rinascimento’, per raccontare l’Italia non come uno stato politico, ma come una superpotenza culturale e linguistica. Tutti gli appuntamenti di Prospettiva Dante sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.