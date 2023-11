Il ministero della Cultura lancia una campagna per celebrare Fellini

“La magia del cinema di Federico Fellini è un’esperienza che trascende il tempo, ha ispirato il mondo e continua a farlo. Le sue opere ci immergono in un mondo di bellezza, stranezza e passione. I suoi film regalano un viaggio visivo ed emotivo unico, sfidando le convenzioni e spingendo i confini della settima arte. Oggi, a 30 anni dalla scomparsa, ricordiamo il Maestro che ha cambiato per sempre il modo in cui vediamo il cinema e continuiamo a celebrare il suo straordinario lascito”. A 30 anni dalla scomparsa di Federico Fellini il ministero della Cultura lancia una campagna sui suoi canali social per celebrare il grande regista.