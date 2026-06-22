A Cervia continuano le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica. Il libro “21+1 madri costituenti della Repubblica” di Enzio Strada sarà presentato martedì 23 a Villa Inferno, (ore 20.45 sala L’Airone) dall’autore in dialogo con Michela Brunelli. Interverranno il Sindaco di Cervia Mirko Boschetti, l’assessora alla Cultura e Pari opportunità Federica Bosi e Gabriele Armuzzi, presidente Cooperativa Risorgimento Cervia, che ha realizzato la pubblicazione dedicata alle 21 donne elette il 2 giugno 1946 per fare parte dell’Assemblea Costituente.

Nel volume l’autore ha voluto ricordare anche la testimonianza di sua madre, una donna cervese, fiera di andare a votare il 2 giugno 1946 , nonostante avesse appena partorito, simbolo delle tante donne italiane che quel giorno per la prima volta nella storia nazionale, furono orgogliose di poter esercitare il diritto di voto.

Strada, storico e ricercatore, è nato e risiede a Villa Inferno di Cervia. Laureato in Lingue all’Università di Bologna e in Pedagogia all’Università di Parma, è stato docente e preside in scuole di primo e secondo grado. Numerose le sue pubblicazioni in particolare sulla storia di Cervia e della Romagna, ricche di materiali inediti e rarità documentarie, spaziando nelle diverse epoche storiche.

Michela Brunelli, ha ricoperto la carica di assessora a Cervia ed è promotrice di numerose iniziative sulle pari opportunità e la pace.