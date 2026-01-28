Il coraggio silenzioso condiviso da Baliani con gli studenti nei teatri di Cesena, Ravenna e Forlimpopoli

Ha preso il via l’altro ieri, in un gremito Bonci, il progetto teatrale “Del coraggio silenzioso”, dedicato alle scuole e promosso da “Romagna Iniziative”, confermando ancora una volta il sostegno alla cultura come strumento fondamentale di educazione civica e crescita personale. Il teatro ha accolto un giovane pubblico attento e silenzioso, con la partecipazione delle scuole del territorio: dalle medie Pascoli ai licei di Cesena, dall’Istituto Agrario al Liceo Canova di Forlì, a conferma di quanto i temi del rispetto, della tolleranza e della responsabilità siano sentiti dagli studenti.

«Il coraggio non sempre grida. A volte è silenzioso. Quotidiano. Invisibile». Queste le parole di Marco Baliani, tra i più importanti narratori italiani contemporanei, che hanno guidato un percorso che invita riconoscere il valore delle scelte individuali, della responsabilità e della forza dei piccoli gesti quotidiani.

Al termine dello spettacolo, Baliani si è intrattenuto con gli studenti, stimolando una riflessione condivisa sui temi emersi. “Del Coraggio silenzioso” non è solo uno spettacolo, ma uno spazio pensato per promuovere consapevolezza e senso critico, in particolare in occasione del Giorno della Memoria.

Dopo l’appuntamento di Cesena, il progetto proseguirà il 29 gennaio al teatro Rasi di Ravenna e il 17 febbraio al teatro Verdi di Forlimpopoli, con ingresso gratuito per le scuole.