Halloween, origine e significato di una festa antica, anche in Italia

Da quando Halloween si è diffuso in tutta Italia, all’avvicinarsi della notte tra 31 ottobre e 1° novembre si assiste al dibattito fra chi sostiene che la celebrazione non abbia niente a che vedere con il bagaglio tradizionale italiano, consistendo solo nella “importazione” di una festa americana, e chi invece sottolinea che, con una semplice ricognizione storico-etnografica, sia possibile dimostrare che essa allignava nelle radici culturali e cultuali di tutta l’Europa, Italia compresa, e da lì sia giunta in America attraverso le migrazioni delle popolazioni europee verso il nuovo continente.

Un contributo essenziale al dibattito è stato offerto nel 2006 dalla prestigiosa casa editrice Einaudi con la pubblicazione di un documentatissimo saggio di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi; un libro che, attingendo a una vastissima mole di studi e documenti relativi al folklore di tutte le regioni italiane, raccolti e analizzati con una lunga e certosina ricerca, dimostrava che la ricorrenza e i suoi riti erano un tempo (e in alcuni casi senza avere mai subito un declino) elementi tradizionali appartenenti a tutto il nostro Paese.

Oggi quel libro, a vent’anni dalla sua prima uscita, è disponibile nella edizione (riveduta e ampliata) della Società Editrice Il Ponte Vecchio con il titolo “Halloween. Origine, significato e tradizione di una festa antica anche in Italia” e continua a rappresentare il testo italiano di riferimento sull’argomento, essendo per questo apprezzato a ogni livello, da quello accademico a quello che coinvolge ogni tipo di lettore.

Grazie a quel testo, ampiamente utilizzato da molti e in molte forme (successivi studi, articoli, pagine del web, produzioni di blogger e youtuber, organizzatori di eventi storico-folklorici, eccetera), oggi termini come “capodanno agrario”, “radici pre-celtiche”, “mito dell’eterno ritorno”, “culti manistici” sono entrati nel dibattito che riguarda questa festa “nuova” e al contempo “arcaica”, portandolo su un piano che travalica le semplici opinioni superficiali e umorali.

A vent’anni dalla prima pubblicazione di quel testo e partendo dalle sue pagine, Eraldo Baldini parlerà di Halloween in un incontro pubblico che si terrà a Ravenna venerdì 30 ottobre alle ore 21.00 nella sala Buzzi di viale Berlinguer 11.