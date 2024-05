Gualtieri: «Predico, ma prima di tutto a me stessa: la parola è un dono»

«Non sopporto l’immodestia, né i predicatori che per primi contravvengono alle proprie prescrizioni o regole. E poi per delicatezza: chi sono io per fare un rimprovero o indicare una via? Parlare a me stessa afferma implicitamente che sono come gli altri, per prima sono sbagliata io, o certe mie abitudini. Non sono meglio di coloro che critico. Allo stesso tempo, mi rivolgo a chi sa ascoltare queste parole. Certo non tutto il mondo. C’è un popolo di sensibili, di attenti, molto affamato di ciò che può diventare nutrimento psichico, spirituale, ben al di fuori dei culti o delle ideologie, un popolo non maggioritario ma molto sensibile, pronto a correre lì dove si distribuisce buon nutrimento».