Fusignano, al Museo San Rocco l’arte di Ferriano Giardini

di GIANNI ARFELLI

FUSIGNANO. Nel centenario della nascita di Ferriano Giardini, il Museo civico San Rocco di Fusignano, in via Vincenzo Monti 5, ospita una mostra dedicata all’artista, che rimarrà allestita fino all’8 novembre 2026. Ferriano Giardini è nato a Ravenna nel 1926, ed è scomparso nel 2007. Dopo la chiusura della fabbrica in cui lavorava decise di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, scommettendo sulla propria vocazione artistica. Nonostante la sua riservatezza e la lontananza dalla mondanità, Giardini espose in sedi e contesti di rilievo, tra cui la Galerie du Sporting di Montecarlo e la storica Galleria Marescalchi di Bologna, dove fu pittore in permanenza per diversi anni. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua attività si ricorda il Premio Marina di Ravenna nel 1971. Il programma espositivo è accompagnato da un ciclo di quattro incontri collaterali: il 25 settembre Claudio Spadoni sull’arte in Romagna nel secolo del dopoguerra, il 9 ottobre Serena Simoni sulle artiste del Novecento nella provincia ravennate, il 23 ottobre Giuseppe Bellosi su “Editoria e arte a Lugo di Romagna: L’Officina grafica dei Ferretti e Leo Valli” e il 30 ottobre Paola Babini con Nicola Samorì su “Supremalia: l’arte contemporanea incontra i gessi dell’Accademia”. L’esposizione, curata da Paolo Trioschi e dal figlio del pittore Giorgio Giardini, è promossa dall’associazione Capit Ravenna e dal Comune di Fusignano. Info 0545 955665.