Fotografia, AI e pittura: ecco Marco Salom a Rimini

Marco Salom inaugura la sua mostra all’Augeo Art Space, in corso d’Augusto 217 a Rimini, il 22 marzo 2025 alle ore 18.00. “Triple layer art” è a cura di Matteo Sormani. Una mostra che ridefinisce i confini dell’arte contemporanea attraverso una tecnica esclusiva che fonde fotografia, digital post production con ausilio di AI e pittura. Le opere di Marco Salom, dalle atmosfere pop internazionali, sono “frames” di donne bellissime e coraggiose, protagoniste di un universo futuristico, con richiami dal passato, in cui la natura e la tecnologia si incontrano, dialogano, si trasformano. Ogni creazione è un viaggio stratificato: lo sguardo fotografico, che cattura l’essenza dei soggetti e dei luoghi; la post produzione che integra sorprendenti dettagli e l’arte pittori- ca, che con i colori acrilici e l’oro 24 carati dona profondità e anima all’immagine. Il risultato è un’esperienza immersiva, in cui il passato, il presente e il futuro convivono sulla tela. In questo affascinante equilibrio tra umano e artificiale, Marco Salom, con “Triple layer art”, invita lo spettatore a interrogarsi sul fondamentale rapporto con la natura e il progresso tecnologico.

La mostra sarà visitabile fino al 10 maggio e anche on line nel market place internazionale Artsy al seguente link:

https://www.artsy.net/show/art-preview-marco-salom-triple-layer-art?sort=partner_show_position

.

Marco Salom è un regista, visual artist, fotografo e compositore italiano. Nella sua carriera trentennale, tra Milano, Roma e Los Angeles, ha diretto e prodotto innumerevoli video musicali e docufilm per i più grandi artisti: Ligabue, Skin, Jovanotti, Elisa, Cesare Cremonini, Nek, Marracash, Club Dogo, Paolo Conte, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni, collaborando con i più importanti attori del panorama cinematografico. Artista poliedrico, nel 2021 ha realizzato per iministero degli Esteri e il gruppo FS un’opera visiva sul tema della bellezza, rappresentata su uno schermo di 27 metri, per tutta la durata di Expo Dubai, nel Padiglione Italia. Nel 2024 le sue opere sono state esposte al Mia photo fair, per la Fondazione Francesca Rava.