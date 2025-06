Forsyth, Odessa e Rimini

FEDERICO VAGNONI

Non era James Bond o tantomeno un agente segreto, ma è stato uno dei migliori nello spionaggio. La letteratura inglese perde l’ottantaseienne Frederick Forsyth, uno dei principali volti dietro ai racconti delle spy story più avvincenti. Per decenni ha arricchito la spionistica internazionale regalando al proprio pubblico gialli e thriller di indubitato successo del calibro di “Il giorno dello sciacallo”, “I mastini della guerra”, “Il giorno dello sciacallo” e “Dossier Odessa”.

Ma perché ricordiamo proprio lui? Cosa ha a che fare con la nostra Romagna? Il motivo si ritrova nell’ultima opera citata, “Dossier Odessa” del 1972. Il libro tratta la storia di un nazista che riesce a sfuggire alla cattura grazie all’organizzazione Odessa, creata apposta per portare in salvo i gerarchi tedeschi dopo la guerra. Uno dei principali campi di prigionia alleato si trovava proprio a Rimini, che, allo stesso tempo, era una della vie preferite dai soldati nazisti per fuggire alla cattura. Era detta “ratline” o “via dei topi”. Dal romanzo è stato tratto nel 1974 un film con Jon Voight.

Riportiamo alla memoria Forsyth perché, con le sue righe magistrali, ricorda uno dei momenti più bui della storia riminese. Momenti, però, da dover ricordare sempre e comunque.

A questo link il podcast su quella “Enklave Rimini” dello storico Alessandro Agnoletti.