Forlì, “Un'opera al mese” riapre con il capolavoro di Rondinelli in Duomo

Ventisei appuntamenti a Forlì, 19 studiosi coinvolti, sette sedi, oltre 13.000 presenze: è questo il bilancio aggiornato al 2025 di tutta la Rassegna d’arte “Un’opera al mese”, dedicata a far scoprire in modi nuovi il patrimonio artistico forlivese conservato nei musei, nei monumenti e nei luoghi di culto.

E per il 2026 sarà proprio un luogo di culto a riaprire la rassegna: domenica 22 febbraio, in Duomo, alle ore 18:30, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Monsignor Livio Corazza e del vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno, riprende “Un’opera al mese” con un focus sul pregevole dipinto di Nicolò Rondinelli “San Sebastiano”, una tavola di fine Quattrocento che per l’occasione verrà esposta di fianco all’altare in bella evidenza al pubblico.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura, il ciclo di appuntamenti pensato per far conoscere in modi nuovi il patrimonio storico-artistico forlivese, è curato dal Dirigente alla Cultura Stefano Benetti e realizzato dal Servizio Cultura in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di Forlì presieduta da Raffaella Alessandrini, e con il contributo di Dolciaria Flamigni, Forlìfarma, Emmeci, Italbonifiche