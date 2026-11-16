Forlì, un’opera al mese: appuntamento con la pala d’altare di Carrari

Con la monumentale pala d’altare alta oltre tre metri, di Baldassarre Carrari, raffigurante la “Incoronazione della Vergine e i santi Benedetto, Mercuriale, Gualberto e Uberti” torna domenica 22 novembre la rassegna “Un’opera al Mese” nella Chiesa di San Giacomo alle ore 18:30 con ingresso gratuito. Il trentatreesimo appuntamento è infatti dedicato a questo capolavoro di grande impatto scenografico, profondamente legato alla storia della città in quanto commissionato per ornare l’altare maggiore della Chiesa di San Mercuriale. La rassegna, è promossa dall’Assessorato alla Cultura, organizzata dal Servizio Cultura Turismo in collaborazione con gli Amici dei Musei di Forlì e curata da Stefano Benetti.

“Si tratta di un’opera appartenente alle nostre collezioni civiche del Museo San Domenico particolarmente cara ai forlivesi - dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - perché per Forlì è stata commissionata e pensata. Un capolavoro grandioso che merita di essere scoperto o riscoperto perché ci restituisce molta parte della nostra identità.”

A presentare il capolavoro sarà Giovanni Sassu, storico dell’arte e Direttore dei Musei Civici di Cento. “Di questo dipinto - commenta Sassu - conosciamo quasi tutto: chi lo volle, quanto fu pagato, quando fu finito, dove stava. Eppure resta un quadro con molte domande aperte. Perché già sessant’anni dopo fu necessario restaurarlo? Quanto di ciò che vediamo oggi è ancora di mano di Carrari? E che cosa ci dice della pittura in Romagna nel primo Cinquecento, sospesa tra Forlì e Venezia? Sono domande che vale la pena porsi insieme, con l’opera davanti agli occhi.”

“Un’occasione unica - afferma Stefano Benetti - per riscoprire un dipinto delle collezioni cittadine denso di contenuti ed effetti scenici, in cui è interessante notare che San Mercuriale, primo vescovo di Forlì, è rappresentato nell’atto di “reggere” la città di Forlì, stretta tra le sue mura”.