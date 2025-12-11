Forlì: torna a casa il capolavoro di Carracci “San Carlo Borromeo in adorazione del Bambino Gesù”

Un restauro durato più di due mesi, realizzato dal Comune di Forlì con un contributo regionale erogato nell’ambito della L.R. 18/2000 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, volto a ridare vita e pregio al dipinto del primo Seicentesco di Ludovico Carracci “San Carlo Borromeo in adorazione del Bambino Gesù”, custodito fino a poco tempo fa nella Pinacoteca Civica dei Musei San Domenico.

Oggi, la grande tela del maestro bolognese è tornata nella sua sede espositiva d’origine, dopo lunghe e accurate indagini diagnostiche e interventi conservativi delle parti lignee e della pellicola pittorica, curati dagli esperti restauratori del Laboratorio degli Angeli di Bologna.

«Questa mattina – spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – abbiamo assistito a un momento speciale, il ritorno a casa di un dipinto straordinario che per troppo tempo è stato sacrificato in un’ala dei nostri Musei Civici in condizioni conservative mediocri, che ne precludevano la piena leggibilità, l’imponenza e il valore estetico. Con questo importante intervento di restauro, un frammento dimenticato di storia museale forlivese riprende vita, per arricchire sempre di più l’offerta e la qualità del nostro patrimonio artistico. Domenica 14 dicembre alle ore 18:00 presso l’ex Chiesa di San Giacomo, durante la rassegna “Un’opera al mese”, la tela potrà essere ammirata nuovamente dal vivo in tutta la sua originaria bellezza».