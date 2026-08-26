Forlì. Lee Miller, la fotografia come forma di inquietudine

Prima modella, poi artista, complice del Surrealismo, fotografa di moda, reporter di guerra, testimone della Shoah e infine padrona di casa di una piccola comunità di artisti nella campagna inglese.

Dentro una sola biografia sembrano convivere esistenze che normalmente basterebbero a riempire più di una vita. Lee Miller, invece, le attraversò quasi tutte con la stessa ostinazione: non smettere mai di cambiare punto di vista. È forse proprio questa irrequietezza, più ancora della celebrità dei suoi scatti, a rendere oggi così contemporanea la sua fotografia.

Al Museo Civico San Domenico di Forlì, dal 10 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, arriva Lee Miller. Opere 1930-1955, grande mostra autunnale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Oltre 160 immagini, provenienti dai Lee Miller Archives e in parte pressoché inedite, ripercorreranno la parabola di una delle protagoniste più singolari della fotografia del Novecento. A curare il progetto è Walter Guadagnini, con un percorso che, seguendo un andamento cronologico, mette al centro non soltanto le opere ma la continua trasformazione della donna che le ha realizzate.

Dopo le retrospettive dedicate a Eve Arnold nel 2024 e a Letizia Battaglia nel 2025, Forlì prosegue dunque la propria indagine sulla fotografia del Novecento con una figura che costringe a ripensare anche il concetto stesso di autore, anzi di autrice.

Nata a Poughkeepsie, nello Stato di New York, nel 1907, Miller approda a Parigi alla fine degli anni Venti con l’idea precisa di diventare fotografa. Non si limita però a cercare un maestro: va a bussare alla porta di Man Ray e gli comunica di essere la sua nuova assistente. È un esordio che sembra già contenere il carattere della protagonista. In breve tempo l’allieva diventa collaboratrice, modella, compagna di ricerca e infine autrice autonoma.

Nel clima surrealista parigino incontra Pablo Picasso, Max Ernst, Paul Éluard, Eileen Agar, Leonora Carrington e altri protagonisti di una stagione artistica nella quale la fotografia smette di essere soltanto registrazione e diventa laboratorio dell’inconscio.

Sono appena tre anni, dal 1929 al 1932, ma bastano a lasciare una traccia profonda. Miller partecipa alla sperimentazione della solarizzazione insieme a Man Ray e realizza immagini come Impasse des Deux Anges, Exploding hand e Coiffure. La sua ricerca si muove contemporaneamente fra fotografia, moda, arte e cinema: sarà anche nel cast di Le sang d’un poète di Jean Cocteau. Ma proprio quando quella carriera sembra prendere una direzione precisa, Miller cambia strada ancora una volta.

Torna negli Stati Uniti, apre uno studio e fotografa personalità del cinema e dell’alta società, consolidando il rapporto con Vogue. Poi arriva l’Egitto. Nel 1934 sposa Aziz Eloui Bey e si trasferisce con lui nel Paese, dove il paesaggio diventa materia per immagini sospese fra realtà e apparizione. È qui che realizza Portrait of space, una delle fotografie più celebri del suo percorso, capace di trasformare un’apertura sul deserto in un dispositivo quasi metafisico. Anche in Egitto Miller non rinuncia alla rete surrealista: contribuisce a creare un ambiente artistico locale e mantiene i contatti con gli amici europei.

Nel 1937 torna in Europa. Ritrova Nusch Éluard, Ady Fidelin, Dora Maar e gli altri compagni di quella stagione parigina, quindi incontra Roland Penrose, artista e collezionista che diventerà il suo secondo marito. Nel frattempo l’Europa sta precipitando verso la guerra. Nel 1939 Miller si trasferisce in Inghilterra e decide di non rientrare negli Stati Uniti. Rimane a Londra, dove continua a lavorare per Vogue.

È qui che la sua fotografia cambia nuovamente natura. La moda lascia spazio alla guerra e la Londra dei bombardamenti diventa un immenso teatro nel quale Miller riesce ancora a trovare immagini stranianti, quasi surreali. In Fire masks, per esempio, l’equipaggiamento bellico trasforma i volti e i corpi in una scena sospesa fra documento e assurdo. È una cifra che resterà anche quando Miller sceglierà di spingersi oltre la capitale britannica, entrando nel gruppo dei reporter al seguito delle armate alleate.

Da quel momento la sua macchina fotografica entra nel cuore della storia europea. Saint-Malo, il fronte, le città distrutte, la Germania alla fine del conflitto, i campi di concentramento: Miller fotografa ciò che accade senza cercare di addomesticarlo. Le immagini dei campi e quelle del crollo del regime nazista sono tra le più dure e celebri della sua produzione. Ma c’è un elemento che rende il suo lavoro ancora più particolare: la fotografia non è separata dalla scrittura. Per Vogue Miller redige i testi che accompagnano i suoi servizi, dimostrando una capacità giornalistica capace di sostenere e spesso amplificare la forza delle immagini.

La mostra di Forlì permette così di osservare il percorso di una fotografa che non ha mai accettato di essere rinchiusa in una categoria. La stessa persona che aveva lavorato con Man Ray e frequentato i surrealisti diventa inviata di guerra; la fotografa di moda si trasforma in testimone dei campi di concentramento; la reporter che ha visto la devastazione dell’Europa torna poi a fotografare la Biennale di Venezia, Peggy Guggenheim e Giorgio Morandi, fino agli ultimi servizi di moda realizzati in Sicilia.

E infine c’è la campagna del Sussex, dove Miller e Penrose si ritirano dopo la guerra. Sembra l’abbandono definitivo della fotografia, ma anche qui il suo sguardo continua a lavorare. La casa diventa luogo di incontro per artisti e intellettuali come Saul Steinberg, Max Ernst, Alfred H. Barr Jr., Renato Guttuso e un giovanissimo Richard Hamilton. Miller li fotografa, li coinvolge in scherzi e situazioni teatrali, costruisce immagini nelle quali la dimensione privata torna a confondersi con quella artistica.

È forse in questa ultima fase che si comprende meglio la natura della sua opera. Il Surrealismo, la moda, il reportage, la guerra, il ritratto, il paesaggio, la vita domestica, non sono capitoli separati, ma stazioni della ricerca di una figura che costringe a ripensare il concetto stesso di autore, anzi di autrice.