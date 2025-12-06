Forlì, la mostra “Letizia Battaglia: l’opera 1970-2020” aperta anche l’8 dicembre

Lunedì 8 dicembre la mostra “Letizia Battaglia: l’opera 1970-2020”, in corso al Museo civico San Domenico di Forlì sarà aperta. Un’occasione dunque per trascorrere la giornata dell’Immacolata all’insegna della cultura e della fotografia d’autore, annuncia la Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì. L’esposizione sarà visitabile in via straordinaria dalle 9.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19). Curata da Walter Guadagnini, “Letizia Battaglia: l’opera 1970-2020” ripercorre l’intero percorso creativo della fotografa italiana attraverso immagini, riviste, libri e materiali d’archivio che raccontano 50 anni di storia del Paese, tra impegno civile e poesia dello sguardo. La mostra, presentata in precedenza al Jeu de Paume di Tours e al festival internazionale Rencontres d’Arles, è stata ampliata per la tappa forlivese e include fotografie inedite, riviste originali e un docufilm dedicato alla vita dell’artista. Info: mostrefotograficheforli.it